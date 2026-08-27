Éxito en un nuevo remate Angus de cabaña Inambú

Cabaña Inambú, de Martín Tinello, concretó con éxito un nuevo remate Angus en sus instalaciones ubicadas en inmediaciones de Ramos Otero. La jornada se caracterizó por la agilidad de las operaciones, la participación de numerosos compradores y valores acordes a la calidad genética de los animales ofrecidos.

Durante la subasta se comercializó la totalidad de la hacienda encerrada y, además, se sumaron alrededor de quince animales que no habían sido incluidos originalmente en el orden de venta.

La firma Wallace S.A., a través del martillero Juan Wallace y con la colaboración de Aicega y Cía. SRL, tuvo a su cargo la subasta de la oferta, compuesta por 25 toros Angus Puros de Pedigree, 50 toros Angus Puros Controlados, 8 hembras Angus Puras de Pedigree, 50 vaquillonas Angus MAS, paridas o preñadas, y cinco paquetes de embriones.

El ritmo de las operaciones fue uno de los aspectos destacados de la jornada, con numerosas manos levantadas y pujas sucesivas que reflejaron el interés de los compradores por la genética presentada por Inambú.

Los principales valores

El máximo de la jornada correspondió al toro cabeza del remate, que alcanzó los $26.500.000, convirtiéndose en el principal valor de la subasta.

También se destacaron los precios obtenidos tanto por las hembras como por los toros Puros Controlados. La vaquillona PC parida cabeza llegó a los $4.600.000, mientras que el máximo registrado entre los toros PC fue de $9.500.000.

Los resultados volvieron a poner de manifiesto el interés por la genética Angus y el posicionamiento de la producción de la cabaña.

Al finalizar la jornada, Martín Tinello expresó su agradecimiento al equipo de trabajo de Inambú, a la firma martillera y a todos los proveedores, clientes y amigos que acompañaron nuevamente la propuesta y respaldaron el trabajo desarrollado por la cabaña.