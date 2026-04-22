Avanza la causa por malos tratos a menores: Genero y Benaduche fueron sometidas a pericias

La situación judicial de Alejandra Genero y Marisa Benaduche continúa avanzando en el marco de la investigación por malos tratos a menores en el ámbito de la Sociedad de Protección a la Infancia.

El caso tomó relevancia pública luego de la difusión de audios en los que se escucha a una de las implicadas ejerciendo maltrato hacia niños de la institución. A raíz de estos hechos, se produjo la renuncia de ambas y de toda la comisión directiva de la entidad.

En diálogo con el fiscal de la ciudad, Rodolfo Moure, se confirmó que la causa se encuentra en etapa instructiva, a la espera de pruebas clave para determinar responsabilidades. “La causa no se detiene, ya que continúa con los procesos legales correspondientes”, señaló el funcionario judicial.

En ese marco, tanto Genero como Benaduche ya fueron sometidas a pericias psiquiátricas y psicológicas, cuyos resultados aún no han sido incorporados al expediente. Estos informes serán determinantes para el avance del proceso.

Por otra parte, los testimonios de los menores, recabados mediante el dispositivo de Cámara Gesell, habrían ratificado los hechos denunciados, aportando elementos sustanciales a la investigación.

La causa sigue su curso mientras la justicia reúne pruebas y aguarda los informes periciales que permitirán definir los próximos pasos en el proceso.