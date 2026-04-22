El legado de Juan Manuel Fangio acelera en Buenos Aires junto a Franco Colapinto

El rugido de la historia volverá a hacerse escuchar este domingo en la ciudad de Buenos Aires, cuando el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio diga presente en un mega evento vinculado a la Fórmula 1. La cita reunirá pasado y presente del automovilismo en una propuesta que tendrá como uno de sus ejes el legado del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

La delegación balcarceña contará con una participación destacada dentro de la denominada Fan Zone, donde se exhibirán piezas emblemáticas que forman parte del patrimonio histórico del museo. Según explicó Mauricio Parra, gerente de la institución, serán seis los autos trasladados a la capital, a los que se sumará el icónico “Flecha de Plata”, estrechamente ligado a la trayectoria de Fangio y a la legendaria escudería Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

“Cinco unidades van a estar en exhibición y una podría tener participación dinámica, aunque eso todavía se está evaluando”, indicó Parra. En ese sentido, trascendió que el piloto argentino Franco Colapinto, actualmente vinculado a la escudería Alpine F1 Team, podría ser el encargado de conducir el “Flecha de Plata” durante el evento, en un momento que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

La participación del museo no solo implicará la exhibición de vehículos históricos, sino también el despliegue de parte del equipo de la Fundación Fangio, que trabajará dividido en distintas áreas logísticas para garantizar el desarrollo de la propuesta.

De este modo, Balcarce volverá a posicionarse en el centro de la escena del automovilismo internacional, tendiendo un puente entre la rica historia que encarna Fangio y el presente competitivo de figuras como Colapinto, en un evento que promete convocar a fanáticos de todo el país.