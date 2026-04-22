“Tu abrigo me abriga”: el Club de Leones Balcarce lanza una nueva campaña solidaria para niños

El Club de Leones Balcarce vuelve a apostar a la solidaridad con una nueva edición de la campaña “Tu abrigo me abriga”, una iniciativa destinada a recolectar camperas para niños en edad escolar, tanto de nivel inicial como primario.

Con la llegada de las bajas temperaturas, desde la institución remarcan la importancia de acompañar a quienes más lo necesitan. “Sabemos que el frío para muchos niños es difícil y entre todos podemos abrigar muchos corazones”, expresaron, al tiempo que invitaron a toda la comunidad a sumarse con su aporte.

Las donaciones serán recibidas los lunes 4 y 11 de mayo, en el horario de 17 a 20, en la sede del club ubicada en calle 11 entre 18 y 20. La propuesta busca no solo reunir abrigo, sino también fortalecer el compromiso solidario de los vecinos de Balcarce.