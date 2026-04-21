Convocan a artistas a conocer las Becas y Subsidios 2026 del Fondo Municipal de las Artes

La Subsecretaría de Cultura y Educación invita a artistas, artesanos y gestores culturales a la charla presentación de Becas Concursables y Subsidios del Fondo Municipal de las Artes 2026.

Se llevará a cabo el lunes 27 de abril, a la hora 20, en la Casa del Bicentenario y en su desarrollo se explicarán los reglamentos vigentes para ambas posibilidades de aportes económicos, en pos de enriquecer y ampliar posibilidades de desarrollo del arte en el Partido de Balcarce.

El Fondo Municipal de las Artes fue creado por la Ordenanza 219/22, modificada por la 133/23. Se encuentra en funcionamiento operativo desde 2024, habiendo entregado ya más de $ 9.000.000 entre Becas Concursables y Subsidios.

Las funciones del FMA son fomentar, estimular, desarrollar y premiar las actividades artísticas locales, así como su difusión apoyando económicamente al sector; también contribuir con el desarrollo y distribución de proyectos artístico – culturales locales, para potenciar la industria cultural del distrito.

Para 2026, se concursarán tres Becas individuales de $ 1.000.000 y dos Becas grupales de $ 2.000.000, a la vez que se renovará el monto de los Subsidios para presentación de artistas a nivel zonal, nacional o internacional, con cifras a partir de los $ 400.000.