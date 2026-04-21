Tenis de Mesa: se disputó un torneo para la comunidad de Agrarias en Balcarce

Con el objetivo de seguir promoviendo el tenis de mesa en la ciudad, la Asociación Balcarceña Club Top Serrano llevó adelante un torneo especialmente dirigido a alumnos, alumnas y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce.

El evento se desarrolló el pasado viernes en el gimnasio “La cuna del Quíntuple”, ubicado en calle 13 N° 818 entre 24 y 26, espacio donde habitualmente se practica la disciplina. La jornada contó con una destacada participación de integrantes de la comunidad facultativa, lo que evidenció el creciente interés por la actividad.

En lo deportivo, se disputó la 8ª división, que arrojó los siguientes resultados:

1° Andrés Pollet (Gonzales Chaves)

2° Leonardo Puente (Balcarce)

3° Tomás Buigues (Junín)

3° Franco Ziela (Balcarce)

Desde la organización destacaron el nivel de juego y la convocatoria lograda, al tiempo que confirmaron la continuidad del certamen. La segunda fecha está prevista para los primeros días de mayo, con invitación abierta a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce.