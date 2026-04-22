Toay: Presencia balcarceña en el Procar

Con la presencia de los balcarceños Mario Alberghini, Gastón Gabilán y Ariel Ianni la Clase “B” del Procar 4000 cumplió en el autódromo de Toay, en La Pampa, la tercera fecha de la temporada.

Diferentes circunstancias jugaron en contra de las aspiraciones de los representantes locales, que impidieron que pudieran estar mejor ubicados en el clasificador final. Mario Alberghini terminó 9°, Ariel Ianni terminó 13° y Gastón Gabilán fue víctima de un duro golpe a poco de comenzar la final y ello derivó en su abandono. Mario Andreoli fue el ganador de la competencia.



MARIO ALBERGHINI

Mario Alberghini inició los entrenamientos del viernes con un cuarto puesto. En el primer entrenamiento del sábado dio apenas 2 vueltas y no pudo cerrar el tiempo y en la segunda práctica quedó primero en su tanda y fue noveno en la general. En la clasificación no pudo hacer una buena vuelta porque se fue de pista, rompió el babero y quedó 17°.

En la serie no tuvo una buena largada y como dato positivo quedó el haber evitado algunos incidentes para terminar 6°, apenas a 800/1000 del quinto, Gabriel Villalba. Largó la final desde el puesto 11, no tuvo problemas durante los toques registrados en la primera vuelta y con buen ritmo se pudo ubicar sexto. Faltando tres vueltas se pasó de largo en una curva y cayó a la 9ª posición, puesto en el que arribaría al final de la competencia.

El balance que dejó esta fecha fue positivo para Alberghini, el auto terminó sin problemas, el resultado final pudo haber sido mejor, pero un pequeño error le costó 3 posiciones. Destacó el piloto que de a poco van encontrando el rendimiento que esperan del auto.

Agradeció al equipo de José Iaccarino, a todas las publicidades, a Lautaro Zurita, Ian Belén, “Fran” Capeccio, a todos los que fueron a acompañarlo desde nuestra ciudad, Martín Poza, Franco Iaccarino, Damián Pascuale, y en especial a su familia y a su hermano Diego que brindó todo su apoyo para esta competencia.



GASTON GABILAN

En la jornada del viernes en medio de bastante lluvia Gastón Gabilán completó solamente la última tanda de entrenamiento. El sábado la pista estuvo húmeda y recién al momento de la clasificación el piso estaba más lógico. En la salida a pista aseguró la vuelta en el primer giro, que fue el tiempo que lo dejó 16° en definitiva. En la segunda vuelta venía bien, para meterse entre los 8 primeros cuando se fue de pista, rompió la trompa y debió conformarse con lo que había hecho en la primera salida.

El equipo tuvo que trabajar bastante para reparar lo dañado, no pudieron hacer un repaso general y llegaron con lo justo para poder largar la serie. Hizo una buena carrera, quedó 7°, peleando el quinto puesto con Villalba y Alberghini.

La final tuvo un corto recorrido para Gabilán. Partió desde el puesto 14, pudo evitar algunos toques que hubo en el inicio de la carrera para posicionarse 6° y con posibilidades de seguir avanzando por el buen rendimiento que mostraba el auto. Pero promediando el primer giro recibió un fuerte golpe desde atrás, que le daño una de las llantas, le hizo hacer un trompo y quedó “regalado” en medio de la pista donde otros autos que venían detrás lo impactaron. Resultado, el auto bastante golpeado y prematuro abandono.

Como balance quedó la necesidad de mejorar al momento de la clasificación y se evidenció una merma en el rendimiento del motor respecto de la fecha anterior, ya que hicieron algunos cambios que no dieron los resultados esperados, faltando velocidad en la recta.



ARIEL IANNI

Ariel Ianni hizo su presentación con el auto propio, el Ford Falcon del Turismo Special de la Costa adaptado a la Clase “B” del Procar 4000, buscando el desarrollo y adaptación a la categoría. En las pruebas de clasificación quedó en el puesto 19 y en la serie venía integrando el grupo con Alberghini y Gabilán cuando se retrasó por problemas mecánicos. En la final sostuvo el ritmo, no se vio involucrado en incidentes y completó la totalidad del recorrido en el puesto 13.

La bandera a cuadros lo encontró ganador a Mario Andreoli, victoria muy sentida para el piloto de Villa Tesei que en la semana previa sufrió la pérdida de su padre. Segundo quedo Santiago Pasquale y tercero Lucas González.

En el campeonato marcha al frente con 3 fechas Santiago Pasquale con 149,50 puntos. Gastón Gabilán quedó 8°, con 79,75; Mario Alberghini avanzó al puesto 11, con 74,50 y Ariel Ianni está 25° con 29 unidades.

La próxima competencia del Procar 4000 Clase “B” será en el autódromo “Roberto Mouras”, de La Plata, el 31 de mayo.