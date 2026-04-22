Destacada participación balcarceña en el MasterOpen de natación

Los nadadores locales Matías Melucci y Micaela Colaneri cumplieron una sobresaliente actuación en el torneo de natación Máster y PreMáster MasterOpen, desarrollado los días 18 y 19 de abril en la pileta del Parque Olímpico de la Juventud, con la presencia de cerca de mil competidores de todo el país.

El certamen, organizado por los ex olímpicos José Meolans y Eduardo Otero junto a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y fiscalizado por CADDARA, reunió tanto a nadadores federados como no federados en un evento de alto nivel competitivo.

Entre los participantes también dijeron presente reconocidas figuras de la natación nacional como Damián Blaum, Guillermo Bertola y Pilar Geijo, entre otros, jerarquizando aún más la competencia.

En ese contexto exigente, la balcarceña Micaela Colaneri, representante de Racing de Balcarce en la categoría 40-44, logró subirse al podio en tres oportunidades. Fue segunda en los 400 metros libre y tercera en 100 metros mariposa y 100 metros pecho. Además, se ubicó quinta en 100 metros combinados y sexta en 100 metros libre, completando una participación muy sólida.

Por su parte, Matías Melucci, quien compite para la Asociación Atlética Argentinos Juniors en la categoría 35-39, tuvo una actuación consagratoria. Se adjudicó el primer puesto en los 200 metros libre y también ganó los 100 metros libre, prueba en la que además estableció un nuevo récord argentino con un tiempo de 52 segundos y 66 centésimas.

El desempeño de ambos nadadores no solo refleja el compromiso y la preparación individual, sino que también confirma el crecimiento sostenido de la natación de Balcarce en el ámbito nacional, posicionando a la ciudad como una cantera de talento dentro de la disciplina.