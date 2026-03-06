Avanza la construcción de un monumento para recordar a los desaparecidos de Balcarce

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos avanza con una obra en el sector de calle 18 y Av. René Favaloro, donde se proyecta un espacio destinado a recordar a los balcarceños que fueron desaparecidos durante la última dictadura militar en la República Argentina.

En el marco de la proximidad del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo, la comisión trabaja para inaugurar en ese lugar un pilar que contendrá una placa con los nombres de los vecinos desaparecidos.

Juan Fraiz, integrante de la organización, explicó que el objetivo es generar un sitio de memoria que mantenga vigente el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, reiteró su postura respecto a la permanencia del busto de José Félix Uriburu en la ciudad.

“Es inadmisible que aún tengamos ese nefasto homenaje frente a instituciones educativas, un hombre que llegó al poder a través de un golpe de Estado y que además fue un torturador”, expresó.

Desde la comisión indicaron que los trabajos buscan estar finalizados para el próximo 24 de marzo, fecha en la que se realizará el correspondiente acto de inauguración del monumento.