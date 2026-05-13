Martes 20 se llevará a cabo recolección de residuos tecnológicos

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales llevará adelante la primera Campaña RAEE 2026 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), una iniciativa orientada a fomentar la correcta disposición de residuos tecnológicos y fortalecer el compromiso ambiental de la comunidad.

La jornada tendrá lugar el martes 20 de mayo, de 8.30 a 13, en plaza Libertad, donde los vecinos podrán acercar distintos dispositivos eléctricos y electrónicos en desuso para su tratamiento adecuado y posterior reciclado.

Durante la campaña se recibirán computadoras, impresoras, monitores, televisores, centrales telefónicas, routers, pequeños electrodomésticos, radios, videocámaras, relojes y videojuegos. Desde el área aclararon que, en esta oportunidad, no se recepcionarán teléfonos celulares.

Los residuos electrónicos constituyen uno de los desechos de mayor crecimiento a nivel mundial. Muchos de estos aparatos contienen materiales reutilizables, aunque también componentes potencialmente contaminantes, como plomo, mercurio y cadmio, que pueden generar consecuencias negativas para el ambiente y la salud si no reciben un tratamiento específico.

En ese sentido, este tipo de campañas permite recuperar elementos reciclables, disminuir la cantidad de residuos destinados a disposición final y promover hábitos responsables vinculados a la separación y gestión de los desechos tecnológicos.

El Municipio invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta ambiental que busca continuar construyendo entre todos una ciudad más limpia, ordenada y sustentable. En caso de lluvia, la actividad será suspendida y reprogramada.