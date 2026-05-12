Campo de Pato jugó parcialmente la novena fecha de hockey

En la jornada del domingo se jugó la novena fecha del Torneo de Hockey sobre césped que disputa el Club Social y Campo de Pato “Gral. Balcarce”.

El fenómeno climático acaecido el fin de semana en todo el sudeste bonaerense hizo que las canchas municipales marplatenses se encontraran en malas condiciones.

Por ello, los amistosos infantiles lograron completar aunque no así las categorías mayores.

La categoría 7ª. (Sub-14) cayó ante el Club Comercial por 1-0 y la 6ª. (Sub-16) pudo con su adversario perdiendo por 2-1 con gol convertido por Rosario Piedra Vismara.

La última categoría que pudo completar su partido fue 5ª. (Sub-19) que empató frente al club marplatense.

Intermedia y Primera no pudieron concretar sus encuentros dadas las malas condiciones del tiempo y el estado de la cancha.

Los partidos que no fueron disputados deberán reprogramarse en el calendario de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey.