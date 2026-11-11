Se solicita circular con precaución por calles 17 y 18

El próximo sábado 21 de noviembre, el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio celebrará cuatro décadas de permanencia en la ciudad. En ese marco, se llevan adelante distintos trabajos de acondicionamiento tanto en el interior como en el exterior del edificio.

Ante el movimiento de operarios y maquinaria en el sector, se solicita a los automovilistas circular con precaución por las calles 17 y 18.

Asimismo, se recomienda a los peatones utilizar la vereda de la plaza para transitar por el lugar y evitar inconvenientes mientras se desarrollan las tareas.