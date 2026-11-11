Gustavo Levine presentará su libro “Maradona. Provocador de emociones”

El exfutbolista, director técnico y escritor realizará la presentación el sábado 14 de noviembre, a las 10, en el tradicional Argentino Bar. La actividad contará con la participación del periodista Mario Giannotti, además de músicos y cantantes invitados, y tendrá entrada libre y gratuita.

El escritor Gustavo Levine presentará el próximo sábado 14 de noviembre su último libro, titulado “Maradona. Provocador de emociones”, en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 10 en el mítico Argentino Bar, ubicado en Chacabuco 3627, en Mar del Plata.

La actividad contará con la presencia del autor, exfutbolista y actual director técnico, quien estará acompañado por el periodista Mario Giannotti. Este último tendrá a su cargo la moderación de la charla y la lectura de distintos textos vinculados a la figura de Diego Armando Maradona.

Además, la jornada contará con la participación de destacados músicos y cantantes de la ciudad, entre ellos Karina Levine, Marcelo Franco y Martín Franco.

La obra, editada por Meta-Sentidos en Juego, cuenta con prólogos de Víctor Hugo Morales, Fernando Signorini y Guillermo Blanco, tres personalidades que mantuvieron una estrecha relación con Maradona y que aportan diferentes miradas sobre su trayectoria, personalidad y trascendencia dentro y fuera del fútbol.

A través de sus páginas, Levine propone un recorrido por el costado más humano del astro argentino. Lejos de centrarse únicamente en sus hazañas deportivas, el libro recupera anécdotas, recuerdos y testimonios de personas que compartieron distintos momentos de su vida.

La publicación invita a reencontrarse con el Diego de Fiorito, el amigo, el compañero y el hombre detrás del ídolo. Una mirada construida desde los sentimientos y las experiencias de quienes lo conocieron y continúan manteniendo vivo su recuerdo.

La propuesta busca transmitir esas emociones que Maradona despertó en millones de personas, a través de historias que permiten acercarse a su dimensión más cercana y terrenal.

La presentación será con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad a participar de este encuentro dedicado a la memoria y al legado de uno de los máximos referentes de la historia del deporte argentino.