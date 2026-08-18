Balcarce: anuncian el período de vacunación contra el carbunclo y otras enfermedades

La Fundación Balcarce de Lucha Contra la Fiebre Aftosa informó a los productores ganaderos que la campaña de vacunación contra el carbunclo se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre de 2026.

La inmunización comprenderá a todas las categorías bovinas mayores de 8 meses, según precisaron desde la entidad.

Durante el mismo período también se llevará adelante la vacunación contra la fiebre aftosa de los terneros correspondientes a los rodeos de otoño que tengan previsto salir antes de la vacunación total de otoño de 2027.

A su vez, de manera simultánea, se realizará la vacunación contra la brucelosis en terneras de entre 3 y 8 meses de edad.

Desde la Fundación Balcarce recordaron a los productores la importancia de cumplir con los esquemas sanitarios establecidos para mantener la sanidad de los rodeos y prevenir enfermedades de impacto productivo.

Los productores interesados en programar el turno de vacunación pueden acercarse a la sede de la Fundación Balcarce de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, ubicada en calle 20 Nº 583.