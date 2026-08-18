Cabaña Los Pinos remata este jueves genética con más de 40 años de información

La tradicional cabaña Los Pinos, de la familia Domingo R. y Néstor Scioli S.A., realizará este jueves su 41° remate, con una oferta de genética de excelencia de las razas Angus, Polled Hereford y Hereford. La subasta tendrá lugar en las instalaciones feria de la Sociedad Rural de Balcarce.

El remate será presencial y contará con el sistema de preofertas. La subasta estará a cargo de la firma Horacio San Martín y Cía. S.A., a través del martillero Ricardo Arzoz.

La actividad comenzará a las 14.30, mientras que previamente, a las 13, se ofrecerá un almuerzo. En esta oportunidad saldrán a la venta 100 toros: 80 Angus, negros y colorados, y 20 Polled Hereford y Hereford. A esto se sumarán 100 vaquillonas Angus.

Los interesados podrán consultar las condiciones de venta, dado que el establecimiento propone distintas alternativas de pago para facilitar la adquisición de los reproductores.

Una nueva herramienta para gestionar la genética

Una de las principales novedades de esta edición estará vinculada a la incorporación de una nueva plataforma de gestión genética. Según explicó el médico veterinario Néstor Scioli, responsable de la cabaña, la herramienta permitirá poner a disposición de los clientes más de cuatro décadas de información productiva y genealógica.

De esta manera, cada productor que adquiera un reproductor podrá acceder, desde su cuenta personal y en cualquier momento, a información vinculada con sus animales, incluyendo genealogía, datos productivos, índices, videos y antecedentes de sus progenitores.

Desde Los Pinos destacaron que la iniciativa busca acompañar la adquisición de cada reproductor con toda la información que respalda su genética, incorporando tecnología para que esos datos estén disponibles de manera simple, digital y permanente.

“Es genética que se mide, no que se promete”, sintetizó Scioli al referirse a la propuesta que la cabaña presentará en su tradicional remate.