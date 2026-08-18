El 20% de los deudores balcarceños está en mora y la deuda supera los $10.000 millones

Un relevamiento basado en datos del Banco Central muestra que 2.720 vecinos de Balcarce registran atrasos en sus pagos. En total, los habitantes del distrito acumulan una deuda de $74.713 millones.

El 20,06% de los vecinos de Balcarce que registra deudas con distintas entidades se encuentra en situación de mora, de acuerdo con los datos del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad de Buenos Aires junto con la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung.

El relevamiento, construido sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), contabiliza 13.557 deudores únicos en el partido de Balcarce. De ese total, 2.720 personas presentan atrasos en sus pagos.

El monto de deuda acumulado por los habitantes del distrito asciende a $74.713 millones, mientras que el volumen correspondiente a obligaciones en mora alcanza los $10.564,09 millones.

Una mora inferior al promedio provincial

El informe señala que la tasa de mora registrada en Balcarce llegó al 14,14% en junio, un nivel 6,03 puntos porcentuales inferior al promedio de la provincia de Buenos Aires.

La diferencia ubica al distrito por debajo del comportamiento provincial, aunque los datos reflejan igualmente un escenario de creciente dificultad para hacer frente a las obligaciones financieras.

El crédito se frenó y la mora siguió creciendo

El informe que acompaña al mapa nacional advierte que, después de un período de fuerte expansión del crédito, el stock de deuda total, medido en términos reales, se estabilizó, mientras que la deuda en mora continuó aumentando y ganando participación dentro del total.

El fenómeno muestra un cambio en la dinámica del endeudamiento: mientras el volumen de crédito dejó de crecer al ritmo registrado durante la etapa de expansión, las dificultades para cumplir con los pagos siguieron avanzando.

El panorama a nivel nacional

A nivel nacional, una de cada cuatro personas con deuda registra algún grado de mora, según el relevamiento. La problemática tiene mayor incidencia entre quienes poseen saldos de deuda más bajos.

Por edades, los menores de 25 años presentan la tasa de mora más elevada, con un 36,8%. Sin embargo, el mayor volumen de deuda total se concentra entre las personas de 36 a 45 años.

El tipo de entidad también marca diferencias importantes. Los proveedores no financieros de crédito, entre los que se encuentran, por ejemplo, las casas de electrodomésticos, presentan la tasa de mora más alta, con 48%.

Les siguen las tarjetas no bancarias, como las emitidas por supermercados, con un 33%; los neobancos, con 23%; los bancos privados, con 19%; y los bancos públicos, con 10%.

En el extremo inferior aparecen las compañías financieras, que registran una tasa de mora del 5%.

Los datos reflejan así un escenario en el que el endeudamiento continúa siendo significativo tanto en Balcarce como en el conjunto del país, mientras que el aumento de la mora constituye uno de los principales indicadores de deterioro en la capacidad de pago de los hogares.