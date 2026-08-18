El Concejo Deliberante pide al Ejecutivo ser incorporado a la mesa de trabajo por la seguridad

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce, a través de la concejal Sol Di Gerónimo (Fuerza Patria) impulsa un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al intendente municipal, Esteban Reino, que convoque al cuerpo deliberativo a la mesa de diálogo y trabajo que se viene desarrollando con productores agropecuarios, instituciones intermedias y representantes de la Cámara de Comercio e Industria, en el marco de la preocupación por la situación de seguridad en el distrito.

La iniciativa surge a partir de los hechos delictivos registrados en distintos sectores de Balcarce y de la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo y articulación entre los diferentes actores de la comunidad para avanzar en medidas destinadas a prevenir delitos y brindar respuestas a las demandas de los vecinos.

En los fundamentos del proyecto se destaca que el Departamento Ejecutivo viene desarrollando reuniones con productores, instituciones y representantes del sector comercial, además de mantener contactos con funcionarios locales y provinciales, con el objetivo de abordar la problemática de la seguridad.

Desde el Concejo consideran que la participación de los distintos sectores de la comunidad resulta fundamental para intercambiar propuestas, analizar los hechos ocurridos y avanzar en acciones coordinadas.

El proyecto también plantea que el cuerpo deliberativo no puede quedar al margen de esta discusión, especialmente luego de que el comunicado de Agricultores Unidos hiciera referencia a la necesidad de que el organismo acompañe al Intendente en la búsqueda de respuestas frente a la problemática.

En ese sentido, los concejales sostienen que el Concejo Deliberante, como ámbito institucional de representación ciudadana y control de las políticas públicas municipales, debe formar parte de los espacios donde se analicen cuestiones de relevancia para la comunidad.

La iniciativa remarca además que la seguridad constituye una preocupación prioritaria para los vecinos y que la incorporación del Concejo permitiría sumar la mirada de los distintos bloques políticos, además de canalizar las inquietudes y propuestas surgidas del contacto permanente con la comunidad.

Por ello, el proyecto solicita formalmente al Ejecutivo que convoque al Concejo Deliberante a la mesa de diálogo que ya se encuentra en funcionamiento y que, en adelante, garantice la participación institucional del cuerpo en futuras reuniones, encuentros y espacios de trabajo relacionados con la seguridad.

El objetivo, según se desprende de la iniciativa, es avanzar en una agenda común y promover acciones coordinadas entre el Municipio, el Concejo Deliberante, las instituciones y los distintos sectores de la comunidad.