Petrucelli pidió prorrogar por un año la declaración de Área Crítica del Servicio de Diagnóstico por Imágenes

El concejal de Potencia, Gabriel Petrucelli, presentó un pedido para que se prorrogue por el término de un año la declaración del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” como Actividad Crítica.

El edil sostuvo que la continuidad de esta medida constituye una herramienta necesaria para garantizar la operatividad y la calidad de atención en una de las áreas sensibles del centro de salud, además de favorecer la incorporación y permanencia de profesionales para cubrir las vacantes existentes.

Petrucelli destacó que, a partir de la declaración del área como crítica, concretada hace 60 días, se obtuvieron resultados concretos en el funcionamiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Según detalló, el informe elaborado por el propio Servicio con fecha 30 de julio de 2026 señala que profesionales que anteriormente habían dejado de realizar guardias retomaron esa cobertura. Durante julio se alcanzaron un total de ocho guardias pasivas de ecografía, incluyendo jornadas durante días de semana y fines de semana.

Asimismo, remarcó que se amplió la cobertura profesional a partir de la contratación del Dr. Andrés Argarate, el incremento de la carga horaria de la Dra. Romano y la incorporación de la Dra. Florencia Pastor. Estas medidas permitieron aumentar la disponibilidad de turnos y mejorar el acceso de los pacientes a las prestaciones.

De acuerdo con lo señalado por el concejal, la mayor disponibilidad de profesionales y el incremento de la capacidad operativa posibilitaron que el calendario de turnos permanezca activo de manera ininterrumpida durante toda la semana, de 8:00 a 12:00.

Esta modalidad permite que los pacientes puedan acceder a turnos durante el mismo mes, evitando las situaciones de concentración de la demanda y el agotamiento inmediato de los turnos que se registraban anteriormente.

Petrucelli remarcó que la ordenanza actualmente vigente tiene plazo hasta el 31 de agosto y consideró necesario extender su aplicación por un año. El objetivo, explicó, es garantizar la cobertura de las guardias pasivas, sostener la disponibilidad de profesionales y atender tanto la demanda de turnos programados como las necesidades de emergencia, entre otros aspectos vinculados al funcionamiento del servicio.