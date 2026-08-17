Podios para Barbieri, Orieta y Gómez en el 118º Torneo Ciudad Feliz

El tenis de mesa de Balcarce volvió a destacarse en una competencia regional. Durante el último fin de semana largo se disputó en Mar del Plata una nueva fecha del circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos), correspondiente al 118º Torneo Ciudad Feliz, con la participación de jugadores de distintos puntos de la zona.

Representando al Club Top Serrano, cuatro jugadores balcarceños fueron de la partida el domingo: Cristóbal Barbieri, Juan Pedro Orieta, Fausto Gómez y Fausto Bosatta. Los deportistas estuvieron acompañados y dirigidos por el instructor ITTF Nicolás Bianchini.

Barbieri y Orieta, protagonistas en Cuarta y Quinta

En Quinta División, Cristóbal Barbieri tuvo una destacada actuación. Tras superar la fase de grupos, avanzó hasta la final luego de imponerse en octavos ante Miguel Hernández por 2-0, en cuartos frente a Francisco Álvarez por 2-0 y en semifinales ante su compañero Juan Pedro Orieta por 2-1.

En la definición, Barbieri cayó ante el marplatense Javier Salis y se quedó con el subcampeonato.

Por su parte, Orieta también alcanzó el podio en Quinta División. Luego de avanzar a octavos, derrotó a Ramiro Rossi por 2-0 y a Mariano Macías por 2-0. En semifinales se enfrentó con Barbieri y perdió por 2-1, finalizando en el tercer puesto.

Orieta además compitió en Cuarta División, donde consiguió otra destacada actuación. Tras ganar su zona, superó en cuartos de final a Miguel Hernández por 2-1. En semifinales cayó ante el bicampeón Javier Salis y concluyó en el tercer escalón del podio.

En la misma categoría, Barbieri también avanzó desde la fase de grupos, aunque quedó eliminado en octavos de final tras perder por 2-1 ante Miguel Hernández.

Gómez, tercero en Tercera División

En Tercera División, Fausto Gómez también consiguió subir al podio. Luego de superar la fase clasificatoria, venció en octavos de final a Pablo Funes por 2-0 y en cuartos de final al necochense Gustavo Baldassarri por 2-1.

En semifinales, Gómez protagonizó un ajustado encuentro ante el marplatense Valentín Valenzuela, frente a quien cayó por 2-1, quedándose con el tercer puesto de la categoría.

También tuvo una buena participación Fausto Bosatta, quien avanzó a octavos de final tras finalizar segundo en su grupo. En esa instancia derrotó a Miguel Hernández por 2-0, mientras que en cuartos de final cayó ante Hugo Fadón, quien posteriormente se consagraría campeón de Tercera División.

De esta manera, los representantes del Club Top Serrano cerraron una positiva jornada en Mar del Plata, con tres podios para Balcarce y buenas actuaciones individuales en las distintas categorías del 118º Torneo Ciudad Feliz.