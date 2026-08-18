Vecinos expresan preocupación por reuniones nocturnas en inmediaciones de la Escuela Primaria N°45

Vecinos de la zona de la Escuela N° 45 de Av. Cereijo (31) y calle 6 manifestaron su preocupación por la presencia de grupos de jóvenes que, según indicaron, se reunirían durante las noches en inmediaciones del establecimiento educativo y en el jardín de infantes ubicado frente al lugar.

De acuerdo con los testimonios aportados por residentes del sector, los encuentros se producirían principalmente durante el horario nocturno, aprovechando la menor circulación de personas y la escasa presencia en la zona.

Los vecinos señalaron que algunos de estos grupos utilizarían el espacio para consumir bebidas alcohólicas y, presuntamente, sustancias, situación que genera inquietud entre quienes viven en las inmediaciones.

A esta preocupación se suma el registro de las cámaras de seguridad de un domicilio particular. Según relató una vecina, a través de las imágenes habría observado a varias personas ocultándose detrás de unos acoplados ubicados en el mismo sector.

La situación generó inquietud entre los residentes, quienes reclaman mayor presencia y controles preventivos durante la noche para evitar que estos espacios sean utilizados para este tipo de reuniones y, al mismo tiempo, preservar la tranquilidad y seguridad de quienes viven en el barrio.