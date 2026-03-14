Balcarce: el programa Sembrando Futuro inicia una nueva edición con 110 jóvenes inscriptos

El programa de formación y empleabilidad Sembrando Futuro iniciará una nueva edición en Balcarce con 110 jóvenes inscriptos, tras completar todos los cupos disponibles para este año. La propuesta, impulsada por McCain Foods Argentina en alianza con Fundación Forge, comenzará a dictarse durante la segunda semana de marzo de 2026.

Los participantes estarán distribuidos en dos cursos presenciales, uno en turno mañana y otro en turno tarde. Desde la organización destacaron el interés que genera la iniciativa en la comunidad y agradecieron la confianza de los jóvenes y sus familias que vuelven a apostar por esta propuesta de formación orientada a mejorar las oportunidades de acceso al primer empleo.

El programa forma parte del pilar “Apoyo al desarrollo de las comunidades” de la política global de sustentabilidad de McCain. Bajo este enfoque, la empresa impulsa proyectos que promueven oportunidades de desarrollo en los lugares donde opera.

Sembrando Futuro fue lanzado en abril de 2018 en Balcarce y está dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años que cursan el último año del secundario o que ya lo finalizaron. Su objetivo es brindar herramientas que faciliten la inserción en el mundo laboral.

La propuesta formativa, diseñada por Fundación Forge e implementada localmente por McCain, es gratuita y se desarrolla de manera presencial en la sede de calle 20 N° 629. El programa tiene una duración total de 18 meses. Durante los primeros seis meses, los participantes cursan dos veces por semana y complementan la formación con actividades en un campus virtual orientado al desarrollo de habilidades digitales. Luego acceden a 12 meses de acompañamiento, con talleres optativos y apoyo en la búsqueda y sostenimiento del empleo.

Uno de los ejes centrales del programa es su articulación con el sector privado. En la actualidad, 70 empresas de Balcarce y la región integran la red de aliados de Sembrando Futuro, colaborando mediante paneles empresariales, entrevistas simuladas, capacitaciones técnicas y oportunidades laborales para los egresados.

“Estamos muy orgullosos de la participación de los jóvenes de Balcarce en cada edición de nuestro programa, que refleja su interés por formarse e insertarse en el mundo laboral con herramientas que les permitan afrontar los desafíos actuales. Agradecemos a quienes forman parte de esta iniciativa y hacen posible que cada vez podamos capacitar a más jóvenes”, expresó Matías Victory, director de Recursos Humanos Cono Sur de McCain Foods.

Además de contribuir al desarrollo de la comunidad, las empresas encuentran en el programa una fuente de reclutamiento gratuita y de calidad, con acceso a jóvenes capacitados en competencias clave y acompañamiento durante los primeros meses de inserción laboral.

Resultados desde su creación

Desde su lanzamiento en 2018, Sembrando Futuro alcanzó resultados destacados en Balcarce:

1.685 jóvenes inscriptos.

869 egresados y 150 participantes activos.

Más del 80 % de retención sobre alumnos efectivos.

Más del 60 % de los egresados accede a un empleo formal de al menos tres meses.

Las empresas interesadas en sumarse a la red de aliados, así como los jóvenes que quieran conocer más sobre el programa, pueden obtener información a través de las redes sociales del programa: @sembrandofuturobalcarce en Instagram, Facebook y LinkedIn.