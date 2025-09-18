10.3 C
Balcarce
jueves 18, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Balcarce fue sede de un festival de patín artístico

La Asociación Tandilense de Patín Artístico eligió nuestra ciudad para realizar la quinta y última fecha del campeonato de la especialidad.

Se llevó a cabo el pasado sábado en el gimnasio del Club Sportivo Trabajo Mitre y contó con la participación de una decena de delegaciones con más de 150 integrantes.

Estuvieron interviniendo equipos de Lobería, Tandil, San Manuel, Necochea, Gonzáles Chaves y Benito Juárez. 

La subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, dialogó con los titulares de la asociación, Walter  Giannarelli y Virginia Segura, sobre la posibilidad de que Balcarce pueda seguir siendo epicentro de este tipo de actividades.

Los tandilenses se mostraron muy conformes por la recepción y camaradería que tuvieron en nuestra ciudad. Asimismo, confiaron que geográficamente se encuentra en un punto neurálgico que les queda cerca a todos los participantes de la región.

0
13
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.