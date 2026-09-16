Balcarce Maquinarias renueva su imagen y suma la representación de Fendt

El concesionario oficial Valtra renovó sus instalaciones y adoptó la nueva identidad visual de la marca. Además, desde este jueves se convertirá en el primer concesionario Fendt del país, ampliando su propuesta de soluciones para productores de Balcarce y la región.

Balcarce Maquinarias atraviesa una importante etapa de renovación, tanto en su imagen institucional como en la infraestructura destinada a la atención de sus clientes. El concesionario oficial Valtra incorporó la nueva identidad visual de la marca y modernizó sus instalaciones, consolidando su presencia en una zona estratégica para la actividad agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.

A esta renovación se suma una novedad de relevancia para la empresa local: a partir de este jueves, Balcarce Maquinarias se convertirá en el primer concesionario Fendt del país, otra de las marcas pertenecientes al grupo AGCO. De esta manera, la firma ampliará la oferta de maquinaria y soluciones disponibles para los productores de Balcarce y toda la región.

Una infraestructura renovada

Los trabajos se desarrollaron sobre el edificio existente de 687 metros cuadrados, compuesto por 542 m² en planta baja y 145 m² en planta alta. A esa superficie se incorporó una ampliación de 532 m², alcanzando así un total de 1.219 metros cuadrados.

La nueva configuración contempla espacios destinados a la atención comercial, el asesoramiento técnico y el servicio posventa, con el objetivo de fortalecer la propuesta integral de la empresa y mejorar las condiciones de atención a los productores.

La renovación busca brindar un espacio moderno y funcional, preparado para acompañar las necesidades de quienes desarrollan su actividad agropecuaria en Balcarce y en distintas localidades de la región.

“Un paso muy importante para nuestra empresa”

Franco Raschia, titular de Balcarce Maquinarias, manifestó su satisfacción por el proceso llevado adelante junto a su familia y destacó el crecimiento de la empresa de la mano de Valtra.

“Estamos muy orgullosos de poder llevar a cabo, junto a nuestra familia, esta renovación y de seguir creciendo junto a Valtra”, expresó.

En ese sentido, Raschia señaló que la transformación de las instalaciones representa “un paso muy importante” para la firma y permitirá ofrecer a los productores “un espacio moderno, funcional y preparado para brindar una atención cercana, con el respaldo comercial y de posventa que necesitan”.

Con la renovación de su infraestructura y la incorporación de la representación de Fendt, Balcarce Maquinarias amplía así su propuesta comercial y de servicios, con la mirada puesta en continuar acompañando el desarrollo de la actividad agropecuaria en Balcarce y la región.