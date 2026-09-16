La Técnica N°1 lanzó una campaña para renovar el gimnasio

Bajo el lema “Tu aporte hace la diferencia”, la Escuela de Educación Técnica N°1 “Lucas Kaglevich” inició una campaña destinada a reunir los materiales necesarios para pintar y mejorar el aspecto del gimnasio de la institución, un espacio que recibe permanentemente distintas actividades.

En diálogo con Radio Puntonueve, la directora del establecimiento, Silvina Finamor, explicó que el gimnasio ha atravesado distintas mejoras en los últimos tiempos. En ese sentido, recordó que tiempo atrás se realizaron trabajos en el techo debido a la presencia de filtraciones y que, con el acompañamiento del Consejo Escolar, también fue posible avanzar con la calefacción del lugar.

Ahora, el objetivo está puesto en renovar el aspecto general del gimnasio mediante trabajos de pintura que permitan dejar la estructura en óptimas condiciones.

Para concretar esta nueva etapa, la institución solicita la colaboración de la comunidad para reunir los siguientes materiales:

6 latas de látex gris de 20 litros.

12 latas de látex blanco de 20 litros.

60 kilos de enduido.

Según se indicó, el costo total de los materiales ronda los 3 millones de pesos, un monto que actualmente resulta difícil de afrontar para la Cooperadora de la institución.

En este marco, desde la escuela apelan al acompañamiento de vecinos, familias, comercios y empresas que puedan realizar su aporte para alcanzar el objetivo y mejorar un espacio utilizado de manera cotidiana por la comunidad educativa.

Asimismo, trascendió que el Consejo Escolar estaría colaborando con la mano de obra necesaria para llevar adelante los trabajos de pintura una vez que se logren reunir los materiales.

Con la campaña “Tu aporte hace la diferencia”, la Escuela Técnica N°1 busca así sumar voluntades para continuar poniendo en valor sus instalaciones y brindar mejores condiciones para las distintas actividades que se desarrollan en el gimnasio.