Trabajadoras de la Sociedad de Protección a la Infancia anunciaron un paro de 48 horas

Las empleadas de la Sociedad de Protección a la Infancia anunciaron, mediante un comunicado dirigido a la Comisión de Protección a la Infancia, la realización de un paro de actividades por 48 horas, que comenzará este miércoles 16 de septiembre a las 14 y se extenderá hasta el viernes 18 a las 14.

Según expresaron en el documento, la medida de fuerza responde a la falta de respuestas concretas frente a una serie de situaciones laborales y vinculadas al funcionamiento de la institución que, sostienen, requieren ser regularizadas y resueltas con carácter urgente.

Entre los principales reclamos mencionados se encuentran la situación y regularización de los sueldos y deudas salariales, las vacaciones pendientes y su organización, además del estado y las condiciones del establecimiento.

Las trabajadoras también plantearon situaciones relacionadas con los comportamientos y actitudes de los niños y señalaron la necesidad de contar con respuestas, herramientas y acompañamiento adecuados para poder abordar dichas circunstancias en el ámbito laboral.

En el comunicado, el personal sostiene que diferentes cuestiones laborales y vinculadas al funcionamiento de la institución fueron planteadas oportunamente y que, en reiteradas oportunidades, solicitaron la realización de una reunión para abordar los distintos puntos, recibir respuestas y avanzar en soluciones concretas.

“Consideramos que, hasta el momento, no hemos recibido respuestas suficientes frente a la urgencia de los reclamos planteados”, expresaron.

Ante esta situación, solicitaron una respuesta “inmediata y concreta” y la convocatoria a una reunión en la que puedan ser tratados todos los reclamos, estableciendo además medidas y plazos para su resolución.

Las trabajadoras señalaron que la medida de fuerza tiene como finalidad “hacer visible la situación que estamos atravesando como trabajadoras y solicitar que nuestros reclamos sean escuchados y atendidos”.

El comunicado lleva la firma del “Personal de la Sociedad de Protección a la Infancia”.