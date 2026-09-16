Kicillof visitará Balcarce el 25 de septiembre con una agenda centrada en el Autódromo y la entrega de escrituras

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizará una visita oficial al distrito de Balcarce el próximo viernes 25 de septiembre, en el marco de una agenda institucional que tendrá como ejes principales el desarrollo deportivo, la infraestructura y la regularización dominial.

La actividad central será la inauguración formal de las obras de puesta en valor y adecuación de la infraestructura del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”. Las intervenciones, destinadas a modernizar el predio y mejorar las condiciones de seguridad del trazado, fueron ejecutadas a partir de una inversión de la administración bonaerense.

Con la finalización de los trabajos, el emblemático circuito balcarceño volverá a recibir competencias oficiales de categorías nacionales del automovilismo deportivo, luego de 15 años de inactividad.

La reapertura del escenario automovilístico se concretará inmediatamente después de la visita del mandatario provincial, ya que durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre se desarrollará la esperada jornada de competencias que marcará el regreso del automovilismo nacional al trazado Juan Manuel Fangio.

Entrega de más de 300 escrituras

Durante su permanencia en la ciudad, Kicillof también encabezará un acto de carácter social en el que se realizará la entrega de más de 300 escrituras de propiedad a familias de Balcarce.

El beneficio se tramita a través del programa provincial “Mi escritura, Mi casa”, iniciativa destinada a facilitar la regularización dominial y brindar seguridad jurídica sobre las viviendas de las familias beneficiarias.

De esta manera, la visita del gobernador combinará una actividad vinculada a la recuperación de uno de los principales escenarios deportivos del distrito con una entrega destinada a avanzar en la regularización de la situación dominial de vecinos de la ciudad.