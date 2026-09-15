“Balcarce se recorre jugando”: presentan una propuesta para descubrir 31 lugares turísticos de la ciudad

Este miércoles se presentará “Balcarce se recorre jugando”, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Subsecretaría de Turismo y la Escuela Primaria Nº 3 “Marcos Sastre”, que propone conocer distintos atractivos del Partido a través de una herramienta lúdica.

La presentación será este miércoles 16 de septiembre, a las 15 horas, en el Microcine del Museo “Juan Manuel Fangio”, con una convocatoria abierta a la comunidad.

La propuesta plantea un recorrido por 31 lugares turísticos de Balcarce, a través de preguntas, desafíos y sorpresas. El objetivo es acercar a vecinos y visitantes al patrimonio, la historia y los espacios que forman parte de la identidad local.

“Balcarce se recorre jugando” surgió a partir del trabajo articulado entre la institución educativa y el área de Turismo, con la intención de generar nuevas formas de aprendizaje y, al mismo tiempo, promover el conocimiento del territorio.

Durante el lanzamiento se brindarán detalles sobre la dinámica de esta propuesta, que invita a recorrer y descubrir Balcarce desde una mirada diferente, combinando juego, aprendizaje y conocimiento de los atractivos locales.