Marcela Cabutti presentará “Balcarce, memorias de un paisaje” en el Museo Histórico

La artista Marcela Cabutti, junto a su editora, presentará el fanzine Balcarce, memorias de un paisaje, una publicación independiente que propone reunir y compartir distintas miradas sobre el territorio, el paisaje y las memorias vinculadas con Balcarce.

La presentación que estaba prevista para este viernes 18 de septiembre, a las 13:30, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, no se realizará en esa fecha. En tanto, se mantiene la actividad programada para el sábado 19 de septiembre, a las 18, en el Museo Histórico Balcarce, destinada al público en general.

Durante el encuentro, Cabutti y su editora dialogarán con los presentes acerca del proceso de creación del fanzine y de las experiencias e inquietudes que dieron origen a la publicación. La propuesta busca generar un espacio de intercambio en torno al paisaje, la identidad y las memorias que atraviesan el territorio balcarceño.

Balcarce, memorias de un paisaje se presenta como una publicación temática independiente y autoeditada, concebida como una herramienta para recuperar, poner en circulación y compartir diferentes formas de mirar y pensar el territorio.

La comunidad está invitada a participar de la presentación en el Museo Histórico Balcarce, donde también habrá servicio de buffet a cargo de la Sociedad de Protección a la Infancia.