Balcarce participó de la segunda Asamblea del COPROTUR

Balcarce estuvo presente en la segunda Asamblea del año del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR), realizada el miércoles pasado en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, en el marco del 4° Congreso Productivo Bonaerense.

La representación local compartió el encuentro con referentes del sector turístico de distintos municipios bonaerenses, además de integrantes de los ámbitos académico, empresarial y gremial.

La jornada contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y de la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez.

Durante la reunión se analizaron las principales dificultades que atraviesan los destinos turísticos bonaerenses en el actual contexto económico y se abordaron distintas alternativas destinadas a sostener y fortalecer la actividad.

Asimismo, se informó que el Banco Provincia prepara una serie de beneficios y promociones orientados a incentivar el turismo dentro del territorio bonaerense, con vistas a la próxima temporada.

La participación de Balcarce en este espacio permitió fortalecer la articulación con otros destinos y acompañar el análisis de políticas vinculadas al desarrollo y la promoción turística de la provincia.