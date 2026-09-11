Donaron camisolines al área de Clínica Médica del Hospital Municipal

La familia Miguel realizó una donación de camisolines destinados al área de Clínica Médica del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, con el objetivo de contribuir con las necesidades cotidianas del centro asistencial.

La entrega fue recibida por la supervisora del nosocomio, Sofía Giannetti, junto con personal del sector, quienes agradecieron el gesto y el acompañamiento a la institución.

Desde el Hospital Municipal destacaron la generosidad de la familia Miguel y su aporte a la tarea que desarrolla diariamente el personal de salud en beneficio de la comunidad.