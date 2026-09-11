El quirófano móvil de Zoonosis continúa en el Club de Pesca

El quirófano móvil de Zoonosis permanecerá hasta el 21 de septiembre en inmediaciones de la sede del Club de Pesca Balcarce, ubicada en calles 25 y 8, donde continuará brindando atención a perros y gatos.

La unidad, dependiente de la Dirección de Inspección General, ofrece servicios de castración y vacunación antirrábica, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos para cada prestación.

Desde el área municipal se recordó a los vecinos la importancia de concurrir con sus mascotas respetando las indicaciones correspondientes.

El cumplimiento de estas pautas permite organizar la atención y garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante cada procedimiento de manera segura y adecuada.

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