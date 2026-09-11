Recomendaciones para quienes asistan a la reapertura del Autódromo Juan Manuel Fangio

Con motivo de la reapertura del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”, prevista para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, se dieron a conocer una serie de recomendaciones destinadas a quienes lleguen a Balcarce para asistir a la jornada deportiva.

El evento marcará el regreso del automovilismo nacional al histórico escenario de La Barrosa después de 15 años y contará con la presentación de las TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa (TSC).

Entradas

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de la ACTC, donde también se encuentra disponible la información sobre los sectores habilitados y las distintas modalidades de acceso.

La entrada General tiene un valor de $40.000 para caballeros y $20.000 para damas, mientras que el sector Preferencial, con acceso a boxes, tiene un costo de $130.000. También se informó que durante ese fin de semana habrá venta de entradas en el acceso al autódromo.

Alojamiento

Para quienes tengan previsto permanecer en la ciudad durante el fin de semana, se recomienda consultar con anticipación la oferta de hoteles, cabañas, casas y departamentos disponible a través del sitio oficial de Turismo Balcarce.

Ante la cantidad de visitantes que se espera recibir, se aconseja realizar las reservas con anticipación.

Acampe

El predio del Autódromo estará destinado exclusivamente al desarrollo de las actividades previstas para la competencia y no contará con servicios ni instalaciones para camping.

Por ese motivo, quienes deseen permanecer durante la noche en Balcarce deberán recurrir a los establecimientos habilitados para tal fin.

Estacionamiento y circulación

Durante el fin de semana se habilitarán diferentes sectores de estacionamiento, tanto dentro como en las inmediaciones del predio, que estarán debidamente señalizados. El servicio tendrá un costo adicional al valor de la entrada.

Para facilitar el ingreso y evitar demoras, se recomienda no concentrar los vehículos en las zonas más próximas a los accesos y considerar los sectores de estacionamiento más alejados.

La medida apunta a reducir la congestión vehicular y favorecer una circulación ordenada durante los momentos de mayor concurrencia.

Asimismo, se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo.

Recomendaciones durante la jornada

La organización contará con puestos de comida y bebida dentro del circuito. De todos modos, se recomienda llevar agua y mantener una adecuada hidratación, especialmente durante las horas de mayor exposición.

Debido a que el autódromo cuenta con sectores de tribuna natural, también se aconseja concurrir con protección solar y utilizar gorra o sombrero ante una exposición prolongada al sol.

Además, se solicita prestar especial atención ante la posible presencia de serpientes y otros animales silvestres. En estos casos, se recomienda evitar acercarse o intentar manipularlos y dar aviso al personal correspondiente.

Ante una emergencia, estarán disponibles los números 107 (Emergencias), 100 (Bomberos) y 103 (Monitoreo).

La recomendación general es planificar el viaje con anticipación, prever los tiempos de acceso y estacionamiento y respetar las indicaciones de seguridad durante toda la jornada.

La reapertura del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio” significará el regreso del automovilismo nacional al escenario de La Barrosa después de 15 años.