«Balcarce se recorre jugando»: el proyecto de la Escuela Primaria N° 3 fue aprobado por unanimidad

El proyecto “Balcarce se recorre jugando”, impulsado por la Escuela N° 3, fue aprobado por unanimidad por los concejales durante la décimo cuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

La iniciativa propone un recorrido por 31 lugares turísticos de Balcarce, a través de preguntas, desafíos y sorpresas, con el objetivo de acercar tanto a vecinos como a visitantes al patrimonio, la historia y los distintos espacios que forman parte de la identidad local.

En la previa del ingreso al recinto, los alumnos de la institución educativa tuvieron un gesto especial con los concejales, a quienes les entregaron llaveros con el mapa de la ciudad.

Durante la sesión, el proyecto fue presentado formalmente por el concejal Lucio Paciaroni, quien destacó la propuesta surgida desde la comunidad educativa y el trabajo realizado para llevarla adelante.

“Balcarce se recorre jugando” nació a partir de un trabajo articulado entre la Escuela N° 3 y el área de Turismo, con la intención de generar nuevas formas de aprendizaje y, al mismo tiempo, promover el conocimiento del territorio.

De esta manera, la propuesta busca que el aprendizaje trascienda las aulas y permita conocer distintos puntos de la ciudad mediante una experiencia lúdica, poniendo en valor los espacios, la historia y el patrimonio de Balcarce.

La aprobación por unanimidad en el Concejo Deliberante representa un nuevo respaldo para una iniciativa que tiene como protagonistas a los alumnos y que apunta a fortalecer el vínculo de la comunidad con su propia ciudad.

En la ocasión, los concejales Paciaroni, Di Gerónimo y Guillén felicitaron a los alumnos y docentes que han trabajado en este juego que permite conocer lugares de Balcarce a través de un divertimento.