Mar del Plata vibró con la TC Pick Up en la previa del regreso del automovilismo a Balcarce

Luego de la recorrida realizada en Tandil, este jueves se llevó a cabo en Mar del Plata una conferencia de prensa con autoridades municipales, representantes de la ACTC y pilotos, en el marco de la previa del regreso del automovilismo al Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Posteriormente, una camioneta de TC Pick Up conducida por José Ciantini recorrió las calles de Mar del Plata y generó una importante convocatoria entre los fanáticos que se acercaron para acompañar el evento.

De la conferencia participaron Sebastián D’Andrea, presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación de Mar del Plata; Christian Ariel Ledesma, prosecretario de la ACTC; y los pilotos Juan José Suárez, Diego De Carlo y José Ciantini.

Durante el encuentro, D’Andrea destacó el vínculo con Balcarce y expresó su acompañamiento al regreso del automovilismo a la región.

“Simplemente darles la bienvenida a todos los que vengan a esta carrera en nuestra región, en una ciudad como lo es Balcarce, que es amiga y que justamente sea en la vuelta del automovilismo. Y desde nuestro lado, brindarles todo nuestro apoyo para que el deporte llegue para quedarse”, señaló.

Por su parte, Christian Ledesma manifestó su satisfacción por el regreso de la actividad a la zona y valoró el trabajo realizado para concretar la vuelta de las competencias al Fangio.

“Estoy feliz de que vamos a tener automovilismo en la zona. Un autódromo que nos dio muchas alegrías a todos y agradecido con todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto, inclusive mucha gente de ACTC trabajando para traer nuevamente una carrera”, sostuvo.

Tras la conferencia, la camioneta de José Ciantini realizó el recorrido por la costa marplatense. La caravana partió desde el Torreón del Monje y continuó por Jesús de Galíndez hasta Güemes. Luego tomó avenida Colón, continuó por avenida Patricio Peralta Ramos y finalizó en la Rotonda del Golf.

El recorrido formó parte de las actividades promocionales previas a la competencia que marcará el regreso del automovilismo al Autódromo Juan Manuel Fangio.

En Balcarce, la actividad continuará este viernes desde las 18:30, cuando se realice una nueva gira por las calles de la ciudad. El recorrido comenzará en la estación Shell ubicada en avenida San Martín y 107, continuará por la misma avenida hacia Plaza Libertad, donde se realizará el giro por las calles 15, 16 y 17, para luego tomar avenida Juan Kelly.

La caravana regresará por la misma avenida y finalizará en la esquina del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, donde se desarrollará la conferencia oficial correspondiente a la octava fecha.