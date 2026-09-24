Principio de incendio en un departamento: una mujer secaba ropa frente a un calefactor

Un principio de incendio se registró durante la tarde de este jueves en un departamento ubicado en calle 7 entre 6 y 8, generando la intervención de Bomberos Voluntarios y Policía Comunal.

El hecho ocurrió poco antes de las 15:30, cuando, de acuerdo con la información a la que accedió Puntonueve Noticias, una mujer se encontraba secando ropa frente a un calefactor. En determinado momento, las prendas tomaron fuego y las llamas comenzaron a propagarse.

Ante la situación, se dio aviso a los servicios de emergencia y rápidamente arribó al lugar una unidad del Cuartel de Bomberos Voluntarios. Los servidores públicos lograron controlar el foco ígneo y evitaron que las llamas se propagaran hacia otros ambientes del inmueble.

También intervino personal de la Policía Comunal, que trabajó en el lugar junto a los bomberos.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que el fuego avanzara sobre el resto de la vivienda.