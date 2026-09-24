Capacitación para fortalecer la higiene, la seguridad y el traslado de pacientes en el Hospital Fossati

El Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” llevó adelante una jornada de capacitación destinada a fortalecer los protocolos de trabajo vinculados con la higiene institucional, la seguridad y el traslado interno de pacientes, con el objetivo de continuar optimizando las prácticas que se desarrollan diariamente en el ámbito sanitario.

La actividad se realizó en el Microcine del Museo Histórico “Juan Manuel Fangio” y reunió a trabajadores de distintas áreas del Hospital, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los geriátricos municipales.

El encuentro permitió actualizar conocimientos y compartir experiencias relacionadas con la atención y el funcionamiento cotidiano de las instituciones de salud.

La propuesta fue coordinada junto con profesionales del Hospital Privado de Comunidad y de la Fundación Médica de Mar del Plata, instituciones que aportaron su experiencia en la aplicación de procedimientos vinculados con la higiene, la seguridad y el traslado de personas dentro de establecimientos sanitarios.

La importancia de la capacitación permanente

Durante la apertura, el director del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, Dr. Alejandro Cano (h), destacó la importancia de generar espacios de formación permanente y agradeció el acompañamiento de las instituciones participantes.

“Para nosotros es muy importante poder destinar tiempo y trabajo a este tipo de jornadas. Los verdaderos protagonistas y destinatarios son nuestros trabajadores del Hospital, los CAPS y los geriátricos municipales. Todos cumplimos roles diferentes y, desde cada función, aportamos nuestro trabajo diario para llevar adelante la misión de una institución de salud”, expresó.

En ese sentido, Cano remarcó que cada una de las tareas que se desarrollan dentro de las instituciones tiene incidencia en la calidad de la atención.

“Los trabajos y los roles son igualmente importantes y hay que jerarquizarlos. La higiene, el acompañamiento y el traslado institucional de los pacientes son aspectos muy relevantes para la calidad de atención y para la seguridad del paciente”, sostuvo.

Asimismo, valoró especialmente la participación de la Fundación Médica de Mar del Plata y del Hospital Privado de Comunidad, al considerar que el intercambio de conocimientos permite enriquecer las prácticas locales y avanzar hacia un trabajo articulado entre distintas instituciones.

Un vínculo basado en la cooperación

Por su parte, el secretario de la Fundación Médica de Mar del Plata, Miguel Donato, explicó el origen y la filosofía que dieron lugar a la creación de la institución, haciendo especial hincapié en el vínculo con la comunidad y el compromiso con la calidad de atención.

Donato señaló que la Fundación nació en 1965 a partir de la iniciativa de un grupo de profesionales que proyectó la creación de un hospital capaz de brindar atención integral y reunir distintas especialidades en un mismo establecimiento. Posteriormente, el respaldo de la comunidad marplatense permitió consolidar ese proyecto.

“Uno de los objetivos establecidos desde el comienzo fue vincularnos con instituciones que tengan que ver con la medicina y con la calidad. Lo que hacemos es cumplir con lo que establece nuestro estatuto”, explicó.

En ese marco, destacó la posibilidad de establecer vínculos de cooperación con el Hospital Fossati y puso en valor la disposición de los profesionales que participaron de la jornada desarrollada en Balcarce.

La capacitación se inscribe así en una línea de trabajo orientada a la actualización permanente de los equipos y al fortalecimiento de las prácticas que forman parte de la atención sanitaria cotidiana.

#Balcarce #HospitalFossati #Salud #Capacitación #HospitalMunicipal #SaludPública #ProfesionalesDeLaSalud #SeguridadDelPaciente #HigieneHospitalaria #CAPS #GeriátricosMunicipales #FundaciónMédica #HospitalPrivadoDeComunidad