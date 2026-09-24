Reino recibió a autoridades del Club de Leones en la Sala de los Intendentes

El intendente municipal, Esteban Reino, recibió en la “Sala de los Intendentes” al gobernador del Distrito “O” 3 del Club de Leones, Christian Bousquet, quien visitó Balcarce acompañado por la presidenta de la institución, María de los Ángeles Rodríguez, y los integrantes Ricardo Cacace y Jorge Baliña.

El encuentro tuvo carácter protocolar y se desarrolló en el marco de la visita de las autoridades de la organización a la ciudad. Durante la reunión se generó un espacio de diálogo e intercambio sobre la presencia del Club de Leones en la comunidad y el trabajo que desarrolla junto a instituciones y vecinos.

En ese sentido, se abordó el compromiso de la entidad con distintas iniciativas de carácter social y las acciones solidarias y de servicio que lleva adelante en Balcarce.

Asimismo, durante el encuentro se puso en valor la importancia de las entidades intermedias en la vida comunitaria y el aporte que realizan a través de su participación y compromiso con la sociedad.

Por su parte, Reino agradeció la visita de las autoridades del Club de Leones y destacó la disposición de la institución para continuar fortaleciendo los vínculos con la comunidad.