La Escuela Municipal de Básquet participará de un torneo internacional en Mar del Plata

Un grupo de jugadoras de la Escuela Municipal de Básquet de Balcarce participará este fin de semana del XVIII Torneo Internacional de Básquet, organizado por Cap Eventos en la ciudad de Mar del Plata.

La delegación local estará integrada por chicas de las categorías U13 y U15, quienes tendrán la posibilidad de sumar una experiencia diferente, compartir cancha con equipos de otras instituciones y adquirir nuevos conocimientos dentro de la disciplina.

La actividad comenzará este viernes en el Club Unión, donde las representantes de Balcarce afrontarán sus primeros compromisos ante Quilmes de Mar del Plata. A las 18, será el turno de la categoría U15 Femenina, mientras que a las 19.30 jugará la U13 Femenina.

El sábado, los equipos de la Escuela Municipal se trasladarán al Complejo Ciromar para enfrentar a Peñarol. A las 10, la U13 Femenina se medirá con Peñarol Blanco y, a las 11.30, la U15 Femenina hará lo propio frente a Peñarol Negro.

La jornada continuará por la tarde en el Instituto Albert Einstein, donde las chicas balcarceñas se enfrentarán a Comunicaciones. A las 15 jugará la U15 Femenina y a las 16.30 será el turno de la U13.

La participación en este certamen representa una importante oportunidad para las jóvenes deportistas locales, no solo desde lo competitivo, sino también como experiencia de formación y crecimiento deportivo.