Balcarce ya vive la gran fiesta del automovilismo: largas filas para ingresar a La Barrosa

La gran fiesta del automovilismo comenzó a vivirse en Balcarce y, desde temprano, el público empezó a buscar su lugar para ascender a la parte alta de la Sierra La Barrosa y ser protagonista del regreso del automovilismo nacional al autódromo Juan Manuel Fangio.

Por calle 63, donde se encuentra la Puerta N°1, habilitada exclusivamente para el ingreso del público, se registra una extensa fila de personas que aguardan para acceder al predio. Según pudo relevarse, la fila se extiende prácticamente hasta la avenida Suipacha (32), dando cuenta de la enorme expectativa que genera el evento.

Para este fin de semana se aguarda la presencia de cerca de 15 mil personas o más, en una convocatoria que excede los límites de Balcarce y despierta gran interés en distintos puntos de la zona, la provincia de Buenos Aires y el país.

Cómo serán los accesos

En el marco del operativo dispuesto para el evento, los equipos de competición ingresarán por la Puerta N°2, ubicada sobre calle 79. Por ese mismo sector accederán los trabajadores de prensa. El público no podrá ingresar por esta puerta.

El ingreso de vehículos del público a la parte alta de la sierra se realizará exclusivamente por calle 63, mientras que el descenso será canalizado por calle 79.

De acuerdo con la información relevada, se estima que este viernes, alrededor de las 8 de la mañana, quedará habilitado el acceso.

Además, sobre avenida Dorrego (40) habrá presencia de Gendarmería Nacional, por lo que no estará permitido acceder al autódromo Juan Manuel Fangio por el sector conocido como “El Mirador”.

De esta manera, el acceso para el público quedará concentrado en calle 63, mientras Balcarce se prepara para volver a recibir una multitud en torno a una de las grandes pasiones de la ciudad: el automovilismo.