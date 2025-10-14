10.3 C
Balcarce
martes 14, octubre, 2025
Balcarce será sede del segundo Congreso Internacional de Silobolsa

Este miércoles 15 de octubre comenzará en la Unidad Integrada Balcarce (Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce – Facultad de Ciencias Agrarias) el segundo Congreso Internacional de Silobolsa. El evento se desarrollará hasta el viernes 17 bajo el lema “Expandiendo horizontes: el futuro del silobolsa en la agricultura global”.

El congreso reunirá a especialistas de distintos países para abordar diversas temáticas vinculadas a esta tecnología de almacenamiento. Entre los ejes principales se encuentran el uso del silobolsa en Argentina y en el exterior, maquinaria y equipamiento, innovaciones tecnológicas, logística, trazabilidad, economía del sistema y condiciones de hermeticidad.

También se tratarán temas relacionados con la prevención de hongos y micotoxinas, el ecosistema de granos almacenados, calidad del grano, monitoreo, control de insectos, buenas prácticas y reciclado de plásticos.

Durante el evento se llevarán adelante rondas de negocios. El viernes 17, en la jornada de cierre, se realizará un día de campo con actividades destinadas a vincular conocimientos, tecnología y proyecciones futuras. Participarán cerca de veinte empresas vinculadas al sector.

El INTA Balcarce es reconocido como institución pionera en Argentina en la investigación y desarrollo de esta tecnología.

