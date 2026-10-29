Balcarce tendrá una nueva edición de la Feria del Libro Independiente

El próximo sábado 14 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Feria del Libro Independiente de Balcarce, un espacio destinado a reunir a escritores y editoriales autogestivas de la ciudad y de otras localidades para compartir sus publicaciones y acercar distintas propuestas literarias al público.

La jornada comenzará a las 16 y tendrá lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en avenida Dr. René Favaloro 785.

Durante el encuentro habrá stands de libros, charlas y actividades para todas las edades, en una propuesta que busca promover nuevas lecturas, favorecer el intercambio de experiencias y generar espacios de encuentro en torno a la cultura.

La iniciativa es organizada por el espacio itinerante de lecturas Jam Literaria, con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura y Educación.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la actividad estará abierta a toda la comunidad.