SUTEBA Balcarce convoca a una movilización para exigir justicia por Nancy Godoy

La concentración se realizará este jueves 29 de octubre, a las 17:30, en Plaza Libertad. La convocatoria se enmarca en las acciones impulsadas por CTERA a nivel nacional tras el hallazgo sin vida de la docente correntina.

SUTEBA Balcarce adhiere a la convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) a una jornada nacional de duelo, paro y movilizaciones para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que fue encontrada sin vida en la provincia de Corrientes.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, y se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

A través de un comunicado, CTERA expresó su dolor e indignación por lo sucedido y manifestó su acompañamiento a la familia de la docente, a la comunidad educativa y al sindicato de base SUTECO, que viene reclamando el esclarecimiento del caso.

La Junta Ejecutiva de la entidad convocó para este jueves 29 de octubre a una jornada nacional de duelo, con paro, movilizaciones y distintas acciones en todo el país, con el objetivo de exigir justicia por Nancy Estela Godoy.

Asimismo, reclamó una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras que permita conocer la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia.

Desde CTERA también exigieron a los gobiernos de Corrientes y nacional que asuman las responsabilidades correspondientes frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que, según señalaron, la docente desarrollaba su tarea.

En ese sentido, la organización sindical remarcó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.

Convocatoria en Balcarce

En el marco de la jornada nacional, SUTEBA Balcarce convocó a las comunidades educativas y a la sociedad en general a participar de una concentración para expresar su solidaridad con la familia de Nancy Godoy y exigir el pronto esclarecimiento del caso.

La convocatoria local tendrá lugar este jueves 29 de octubre, a las 17:30, en Plaza Libertad, donde se reclamará justicia por la docente, en un hecho que la organización sindical calificó como un brutal femicidio.