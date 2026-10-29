El Consejo Pastoral celebrará el Día de las Iglesias Evangélicas con una jornada solidaria en plaza Libertad

El Consejo Pastoral de Balcarce llevará adelante el próximo sábado 31 de octubre la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas, instituido mediante la Ley Nacional Nº 27.741. La propuesta, denominada “Fiesta de la Luz”, tendrá lugar en plaza Libertad a partir de las 16 y estará abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades recreativas y culturales, con música, folklore, canciones, entretenimientos y juegos para niños. También se realizarán sorteos, en una convocatoria pensada para compartir en familia.

La iniciativa tendrá además un importante componente solidario. En ese marco, se llevará a cabo la entrega de alimentos no perecederos y ropa en excelente estado. La recolección de estos elementos está coordinada por distintas instituciones educativas de la ciudad, que participan de la organización.

Asimismo, se distribuirán artículos de limpieza destinados a algunas instituciones locales y al Hospital Subzonal “Dr. Felipe A. Fossati”. También se entregarán ajuares para la sala de Pediatría del establecimiento sanitario.

Desde el Consejo Pastoral invitaron a los vecinos a participar de la propuesta, que combinará la celebración de la fecha con acciones solidarias destinadas a acompañar a diferentes sectores de la comunidad.

La convocatoria será el sábado 31 de octubre, desde las 16, en plaza Libertad, con entrada abierta a toda la comunidad.