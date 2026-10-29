Petruccelli pidió revisar los desagües pluviales tras los anegamientos

A raíz de las lluvias registradas en las últimas horas, el concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce para solicitar la inspección del sistema de desagües pluviales en la intersección de las calles 33 y 18, donde se registraron anegamientos pese a que las precipitaciones rondaron los 15 milímetros.

La iniciativa busca que el Departamento Ejecutivo, a través de las áreas correspondientes, evalúe las condiciones de escurrimiento del agua en ese sector, determine las causas de los inconvenientes y disponga las medidas necesarias para evitar que la situación se agrave ante futuras lluvias de mayor intensidad.

En los fundamentos del proyecto, Petruccelli hizo referencia a la Ordenanza N.º 141/26, que declara la Emergencia Climática Preventiva en todo el partido de Balcarce, en atención a las previsiones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño para el período 2026/2027.

Según se plantea en el texto, la posibilidad de precipitaciones intensas, tormentas severas y acumulaciones significativas de agua en períodos breves requiere adoptar medidas anticipadas para prevenir anegamientos y reducir sus consecuencias sobre la infraestructura urbana y la seguridad de los vecinos.

Inspección y posibles obras

El proyecto solicita que el Municipio inspeccione y evalúe el sistema de desagües pluviales en la esquina de las calles 33 y 18, con el objetivo de identificar posibles obstrucciones, deficiencias en los conductos o insuficiencias en la infraestructura existente.

Asimismo, propone que, a partir de ese relevamiento, se implementen con carácter preventivo y prioritario las tareas de limpieza, mantenimiento, reparación, adecuación o ampliación que resulten necesarias.

En los fundamentos, el edil advierte que, si bien los aproximadamente 15 milímetros registrados no constituyen por sí solos un evento extraordinario, los anegamientos observados generan preocupación respecto de la capacidad de respuesta del sistema pluvial frente a precipitaciones más abundantes.

Piden extender la evaluación a otros sectores

La propuesta también contempla que el Departamento Ejecutivo releve otros puntos de la ciudad que puedan presentar inconvenientes similares, con el propósito de establecer un plan de intervención preventiva ante eventuales episodios de lluvias intensas.

Por último, Petruccelli solicita que el Ejecutivo informe al Concejo Deliberante sobre las medidas adoptadas o previstas para atender la problemática, así como sobre las tareas programadas de prevención y mantenimiento de los desagües pluviales.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de anticiparse a posibles contingencias climáticas mediante el control y mantenimiento de la infraestructura urbana, en el marco de la emergencia preventiva vigente en el distrito.