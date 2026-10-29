Gimnasia Rítmica Balcarce se destacó en la final provincial y obtuvo varios podios

Un grupo de deportistas de Gimnasia Rítmica Balcarce tuvo una destacada actuación en la final provincial organizada por la Federación Bonaerense de Gimnasia, que se desarrolló el pasado sábado en el predio deportivo Ateneo Don Bosco, en la localidad de Ramos Mejía.

La competencia incluyó las modalidades individual y grupal y tuvo especial importancia, ya que funcionó como instancia clasificatoria para el Torneo Nacional que se llevará a cabo en Posadas, provincia de Misiones.

Las representantes de Balcarce lograron importantes resultados en las distintas categorías, con varios podios y actuaciones que reflejaron el desempeño del equipo durante la jornada.

Los resultados de las deportistas locales

En la modalidad de dúos, Clara Paciaroni y Delfina Baudrix se consagraron subcampeonas bonaerenses en AC4. Por su parte, Alma Layoy y Milena Nucciarone alcanzaron el cuarto puesto en Dúo Open.

En Dúo AC2 también hubo resultados destacados: Sofía Lespada y Renata Méndez Cabot se quedaron con el subcampeonato, mientras que Anna Wagner y Juana Gorostizú finalizaron en el cuarto lugar.

En las pruebas grupales, el Trío Open integrado por Alma Layoy, Delfina Baudrix y Milena Nucciarone obtuvo el tercer puesto. En tanto, en Trío AC2, Sofía Lespada, Juana Gorostizú y Anna Wagner alcanzaron el subcampeonato.

En Trío Mini, la formación integrada por Alma Bosatta, Mía Forte, Maia Manuel y Clara Juárez también se consagró subcampeona.

Finalmente, en las pruebas individuales, Clara Paciaroni consiguió el cuarto puesto en la categoría Juvenil, mientras que Renata Méndez Cabot terminó quinta en AC2.

De esta manera, Gimnasia Rítmica Balcarce completó una positiva participación en la instancia provincial, con representantes en diferentes categorías y varios resultados destacados en una competencia clave dentro del calendario de la disciplina.