Continúan los trabajos de pavimentación, repavimentación y bacheo en distintos sectores

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos avanza con intervenciones de infraestructura vial en diferentes puntos de la ciudad. Las tareas se desarrollan de acuerdo con las condiciones climáticas, aprovechando los períodos de buen tiempo para progresar con las obras.

Entre los trabajos en ejecución se encuentra la pavimentación de la calle 47, en el tramo comprendido entre la avenida Centenario y la calle 16. También continúa la repavimentación de la avenida San Martín.

Por otra parte, se llevan adelante tareas de bacheo en distintos sectores de la avenida Favaloro y sobre la calle 13, desde San Lorenzo en dirección al centro de la ciudad.

En paralelo, prosiguen las obras de ensanche de la avenida Centenario, entre las calles 55 y 63, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en ese sector.

Desde el área municipal señalaron que la continuidad de los trabajos está sujeta a las condiciones meteorológicas, especialmente a partir de las lluvias registradas en los últimos días.