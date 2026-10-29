El Cementerio Municipal aclaró que aún hay espacios disponibles para inhumaciones

La Administración del Cementerio Municipal informó a la comunidad que actualmente dispone de lugares destinados a realizar inhumaciones y desmintió las versiones que indican que ya no quedan espacios disponibles.

A través de un comunicado, el área consideró necesario realizar esta aclaración ante la circulación de información que generó preocupación entre los vecinos, con el objetivo de llevar tranquilidad y evitar la difusión de datos que no se corresponden con la situación actual.

Asimismo, se recordó que las personas que necesiten efectuar consultas o requieran mayor información pueden dirigirse directamente a la Administración del Cementerio Municipal.

Para comunicarse telefónicamente, se encuentra disponible el número 543647, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18.30.