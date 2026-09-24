Recuperaron una moto robada y aprehendieron a un menor tras una persecución

Un procedimiento policial desarrollado durante la madrugada de este miércoles permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes y aprehender a uno de los dos ocupantes del rodado. Ambos involucrados serían menores de edad.

El hecho se inició cuando personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, con la colaboración del Centro de Operaciones de Monitoreo (COM), realizaba recorridas preventivas a partir de la denuncia por la sustracción de una motocicleta marca Yamaha, de color oscuro.

En ese contexto, los efectivos observaron en la zona de calles 16 y 9 un motovehículo de similares características, en el que circulaban dos jóvenes. Al advertir la presencia del móvil policial, los ocupantes emprendieron la fuga, circulando en contramano por distintas calles de la ciudad.

La persecución se extendió hasta el sector de Av. Italia (107) y calle 2, donde los jóvenes perdieron el control del rodado y cayeron al suelo. Inmediatamente emprendieron la fuga a pie, aunque el personal policial logró alcanzar y aprehender al acompañante.

En tanto, el conductor consiguió escapar del lugar, aunque fue reconocido posteriormente por los efectivos que participaron del procedimiento.

Al verificar la numeración del motovehículo, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de secuestro activo, identificado con el número 3314632, confirmándose de esta manera que se trataba del rodado denunciado como sustraído.

Intervino el doctor Carlos Ruso, quien dispuso el inicio de actuaciones por el delito de encubrimiento, la notificación de la formación de la causa y la restitución del vehículo a su damnificado.

De acuerdo con la información policial, ambos ocupantes de la motocicleta son menores de edad.