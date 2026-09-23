Último adiós a Tulio Crespi, una figura emblemática de la construcción de vehículos

En una sencilla ceremonia, familiares y amigos despidieron los restos de Tulio Crespi, uno de los constructores de vehículos más importantes del país, quien falleció este martes a los 88 años.

Sus restos descansan en el Cementerio Privado Parque de la Sierra, donde allegados y seres queridos se acercaron para darle el último adiós y acompañar a la familia en este momento de profundo dolor.

Crespi dejó una huella significativa en el mundo del automovilismo y de la construcción de vehículos de competición. Su nombre quedó asociado a una extensa trayectoria y a una obra que trascendió generaciones, convirtiéndolo en uno de los grandes referentes de la actividad en la Argentina.

Antes de partir, Tulio dejó una carta en la que pidió que lo recordaran con alegría y no con tristeza, un mensaje que refleja la manera en que eligió afrontar sus últimos momentos.

Nacido el 22 de junio de 1938, Crespi llegó a Balcarce procedente de Chacarita y con el paso de los años adoptó a la ciudad como propia. Aquí construyó una parte fundamental de su historia personal y profesional, convirtiéndose en una figura estrechamente vinculada a la identidad deportiva y automovilística local.

A los 88 años, se fue Tulio Crespi, pero queda su legado, su obra y el recuerdo de una trayectoria que marcó un capítulo importante en la historia de la construcción de vehículos en Argentina.