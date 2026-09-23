Cronograma de actividades para el viernes: las camionetas girarán por calles de la ciudad

El Autódromo Juan Manuel Fangio se prepara para volver a recibir actividad después de 15 años y la previa tendrá un intenso cronograma en Balcarce, Tandil y Mar del Plata. Camionetas, pilotos, conferencias y distintas actividades anticiparán un fin de semana histórico para el automovilismo.

La cuenta regresiva ya comenzó. Después de 15 años sin actividad, el Autódromo Juan Manuel Fangio volverá a abrir sus puertas para recibir nuevamente al automovilismo y, en la previa de un fin de semana esperado por toda la comunidad fierrera, se desarrollarán distintas actividades en Balcarce y ciudades de la región.

Tandil será la primera escala, seguida por Mar del Plata, mientras que el jueves Balcarce concentrará una jornada cargada de propuestas que tendrá como escenario las calles de la ciudad y, finalmente, el propio circuito.

Tandil, primera parada

La actividad comenzará el miércoles en Tandil. A partir de las 11:30, se realizará una conferencia en la Municipalidad, con la presencia de los pilotos invitados Gonzalo Aramburu y Diego Ciantini.

Por la tarde, desde las 17, habrá una muestra estática, mientras que a las 18 una Toyota Hilux conducida por Aramburu realizará una exhibición en inmediaciones del Lago del Fuerte.

El recorrido comenzará en Dr. Osvaldo Zarini, continuará por avenida Alvear hasta Larrea y luego regresará por avenida Alvear/Dr. Saavedra Lamas hasta llegar nuevamente al punto de partida.

Mar del Plata también se suma

El jueves será el turno de Mar del Plata. Desde las 18, las camionetas de Diego De Carlo y Diego Ciantini recorrerán distintos sectores de la ciudad en una actividad que tendrá como punto de partida el Torreón del Monje.

El recorrido continuará por Jesús de Galíndez hasta Güemes, luego tomará avenida Colón, seguirá por avenida Patricio Peralta Ramos y finalizará en la Rotonda del Golf.

Una vez concluido el recorrido, se realizará una conferencia con la participación de autoridades y pilotos.

Balcarce, el gran escenario de la jornada

El jueves también será una jornada especial para Balcarce, que tendrá como epicentro el regreso del Autódromo Juan Manuel Fangio.

A las 14, se realizará el corte de cinta en la pista, con la participación de autoridades provinciales, municipales y de la ACTC. Posteriormente, se desarrollará una conferencia de prensa en el propio autódromo.

La actividad continuará a las 17 en la estación Shell Suárez, ubicada en San Martín y 107, donde se llevará adelante una firma de autógrafos con la presencia de Santiago Mangoni, José Ciantini, Diego Ciantini, Juan José Suárez, Gonzalo Aramburu y Tomás Abdala.

Las camionetas recorrerán las calles de Balcarce

Uno de los momentos más esperados llegará desde las 18:30, cuando las camionetas salgan a las calles de Balcarce para una exhibición que promete convocar a los fanáticos del automovilismo.

El recorrido comenzará en la estación Shell Suárez y continuará por avenida González Chaves hasta llegar a Plaza Libertad. Allí las camionetas rodearán el espacio por las calles 15, 16 y 17, para luego tomar avenida Juan Kelly.

Posteriormente, regresarán por la misma avenida para finalizar el recorrido en la esquina del Museo Fangio.

Finalmente, a las 19, se realizará en calles 17 y 18, en la esquina del Museo Fangio, la conferencia de presentación de la 8ª fecha del TC Pick Up.

Así, Balcarce y las ciudades de la región vivirán una previa cargada de actividad, en la antesala del esperado regreso del Autódromo Juan Manuel Fangio, que volverá a ser escenario de competencia después de 15 años.